Серпень, 01 в 17:24

Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги.

У КМДА пояснили, що після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках, контролери будуть попереджені про це.

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– Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху, – додали у пресслужбі КМДА.

Нагадаємо, що з 1 серпня наземний громадський транспорт у Києві не працюватиме під час повітряних тривог. Це стосується й приватних перевізників.

Після отримання сигналу про повітряну тривогу трамваї довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – “кишені”.