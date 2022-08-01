Серпень, 01 в 17:48

Мешканця Кропивницького не пустили до укриття у місцевій школі під час повітряної тривоги. Черговий аргументував заборону пройти до безпечного місця тим, що хлопець начебто боягуз. Мовляв, якщо вахтер не боїться, тоді йому теж не потрібно боятися загрози.

18-річний Нестор Козачінський розповів, що повітряна тривога застала його у місці, найближче укриття з яким перебувало в одній зі шкіл. Його впустили до приміщення, проте вахтер не захотів дати йому доступ до укриття.

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– Я наполіг, щоб пройти, адже це моя безпека. Він весь час опирався. А коли я почав ще більше наполягати на своєму, то перейшов на образи та просто хамську поведінку, – зазначив хлопець.

Після семи хвилин повітряної тривоги вахтер все ж пустив його до укриття. Через деякий час сирена затихла, але відбою небезпеки ще не було. Тоді черговий сказав хлопцеві, щоб він йшов зі школи, висловлюючи образи на його адресу. На що Нестор відповів, що залишиться до відбою повітряної тривоги.

Директор школи Олександр Саржевський зазначив, що вахтер не міг цього зробити. За його словами, у чергового перебувала онучка у Харкові під ракетними ударами російської армії, тому для нього – це болюча тема.

– Взагалі ми людей пускаємо. Все відбувається так: людина телефонує за номером, вахтер її зустрічає та запускає до укриття. Наприклад, у четвер, коли вибухи були, у школі були діти, за ними прийшли батьки, тому ми їх також провели до укриття.

Заступник директора з господарської частини Едуард Тітаренко зазначив, що вахтер взагалі не зобов’язаний впускати мирних жителів. За його словами, він міг впустити, якщо були б діти чи жінки. Але тоді хлопець зайшов один, тому вахтерові начебто довелося б покинути свій пост та перебувати з ним в укритті.

– Як він може впустити, якщо не знає вас? Черговий тут один, і хто знає, яка ситуація може статися. Я буду розбиратись з цим питанням. Якби тут ще люди були, то заходьте. А так він же не може покинути свій пост і сидіти з ним в укритті, – заявив він.

Джерело: CBN