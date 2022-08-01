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Факти / Україна / Суспільство

У Дніпровському районі Києва прорвало трубу: низка вулиць залишилась без води

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Київводоканал
Фото: УНІАН

У Дніпровському районі Києва на вулиці Гродненській сталося пошкодження водопроводу.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. У зв’язку з цим було відключено ділянку трубопроводу діаметром 1 200 мм.

За даними комунальників, через це тимчасово може бути відсутнє водопостачання по вулицях Сосницька, Двінська, Астраханська, Кармалюка.

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Також на час виконання ремонтних робіт може спостерігатись погіршення якості водопровідної води.

– На місці працює аварійна бригада Київводоканалу. Про терміни відновлення водопостачання буде повідомлено пізніше, – додали у КМДА.

Станом на 18.25 КП Київтеплоенерго локалізувало пошкодження тепломережі під мостом Патона.

– Під час гідравлічних випробувань під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі. Аварійна бригада оперативно локалізувала місце витоку. Триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази, – додали у КМДА.

Пошкодження виявили під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Цей магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку та Березняки.

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Джерело: КМДА
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