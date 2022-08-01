У Дніпровському районі Києва прорвало трубу: низка вулиць залишилась без води
У Дніпровському районі Києва на вулиці Гродненській сталося пошкодження водопроводу.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. У зв’язку з цим було відключено ділянку трубопроводу діаметром 1 200 мм.
За даними комунальників, через це тимчасово може бути відсутнє водопостачання по вулицях Сосницька, Двінська, Астраханська, Кармалюка.
Також на час виконання ремонтних робіт може спостерігатись погіршення якості водопровідної води.
– На місці працює аварійна бригада Київводоканалу. Про терміни відновлення водопостачання буде повідомлено пізніше, – додали у КМДА.
Станом на 18.25 КП Київтеплоенерго локалізувало пошкодження тепломережі під мостом Патона.
– Під час гідравлічних випробувань під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі. Аварійна бригада оперативно локалізувала місце витоку. Триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази, – додали у КМДА.
Пошкодження виявили під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Цей магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку та Березняки.