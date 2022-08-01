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Факти / Україна / Суспільство

Укрпошта зачиняє відділення на тимчасово окупованих територіях України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Укрпошта зачиняє відділення на тимчасово окупованих територіях України
Фото: Depositphotos

Державне підприємство поштового зв’язку Укрпошта припиняє роботу на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

– ​​Бувають дні зі змішаними почуттями. Від сьогодні, перший раз з 24 лютого, Укрпошта працює лише на території, підконтрольній Україні, – зазначив він.

Попри всі перешкоди, Укрпошта виплачувала тисячі пенсій, приймала та перераховувала платежі за комунальні послуги, доставляла необхідні продукти.

Проте російські військові посилили тиск – вони намагаються зібрати номери паспортів пенсіонерів для проведення псевдореферендумів та погрожують працівникам пошти.

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– Ми повернемось, я точно це знаю. Як ми повернулися на Київщину, Чернігівщину та Сумщину. І не просто повернемось, а з новими відділеннями, як це сьогодні сталося в Тростянці, який зазнав значних пошкоджень від “асвободітєлєй”. Тепер нове відділення відкрите в самому центрі Тростянця. І воно не останнє, – запевнив гендиректор Укрпошти.

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