Державне підприємство поштового зв’язку Укрпошта припиняє роботу на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

– ​​Бувають дні зі змішаними почуттями. Від сьогодні, перший раз з 24 лютого, Укрпошта працює лише на території, підконтрольній Україні, – зазначив він.

Попри всі перешкоди, Укрпошта виплачувала тисячі пенсій, приймала та перераховувала платежі за комунальні послуги, доставляла необхідні продукти.

Проте російські військові посилили тиск – вони намагаються зібрати номери паспортів пенсіонерів для проведення псевдореферендумів та погрожують працівникам пошти.

– Ми повернемось, я точно це знаю. Як ми повернулися на Київщину, Чернігівщину та Сумщину. І не просто повернемось, а з новими відділеннями, як це сьогодні сталося в Тростянці, який зазнав значних пошкоджень від “асвободітєлєй”. Тепер нове відділення відкрите в самому центрі Тростянця. І воно не останнє, – запевнив гендиректор Укрпошти.