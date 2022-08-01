Серпень, 01 в 17:38

В українському McDonald’s розповіли, чи відкриються ресторани у серпні.

Про це повідомила керівниця відділу зв’язків із громадськістю у McDonald’s Алеся Муджирі у коментарі Фактам ICTV.

– Ми віддані Україні та постійно оцінюємо ситуацію, маючи амбіції відновити роботу в деяких областях. На цьому етапі ми не можемо озвучити конкретні деталі чи плани, – зазначила вона.

Утім, популярна мережа фастфудів поки що не планує відновлювати роботу в українських містах вже у серпні.

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У компанії додали, що з 24 лютого вони допомагають Україні. Так, вони виплачують зарплати команді, а також передали продукти з ресторанів і складів на гуманітарні потреби – більш ніж 700 тонн продукції на понад 130 млн грн.

Крім того, працівники McDonald’s долучились до Фундації Дім Рональда Макдональда як волонтери і організували програми гуманітарної допомоги.

– У цих програмах ми закуповуємо і роздаємо продукти першої необхідності родинам, які постраждали від війни, закуповуємо обладнання, медикаменти, а також продукти та воду лікарням, – стверджує Муджирі.

За її словами, українські родини вже отримали понад 75 тис. продуктових наборів, а допомогу з обладнанням і медикаментами отримали 26 лікарень.

Нагадаємо, що наприкінці червня ЗМІ повідомляли, що ресторани мережі McDonald’s можуть поновити роботу в Україні у серпні. Інформацію про підготовку до відкриття підтвердила тоді й CEO компанії в Україні Юлія Бадрітдінова.