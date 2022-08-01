Серпень, 01 в 18:18

У разі захоплення Бахмуту російською армією під загрозою окупації опиняться Краматорськ, Слов’янськ та Донецький напрям. Заступник командувача військ ОК Північ Сухопутних військ ЗСУ та бригадний генерал Дмитро Красильников зазначив, що окупанти завдають не настільки сильну вогневу активність, як декілька місяців тому.

Він запевнив, що події біля Бахмуту надали можливість українським захисникам та підрозділам ЗСУ здійснити перегрупування, посиливши оборону на цих напрямах.

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– Бахмут, Соледар та Сіверськ потрібно утримувати. Враховуючи, що вогнева перевага вже не така панівна, як вона була раніше. То є у мене велика доля надії, що все ж таки нам вдається утримати Бахмут, Соледар та Сіверськ, – зазначив він.

За словами заступника командувача, окупація навіть одного міста з перерахований трьох може відкрити російській армії шлях для захоплення Слов’янська та Краматорська. Тоді це створить загрозу для Донецького угруповання Збройних сил України.