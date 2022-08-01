Закриті кордони з візами: якими українці бачать відносини з Росією

Серпень, 01 в 14:44

Абсолютна більшість українців (79%), станом на липень 2022 року вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями.

Те, що країни мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць, вважають 11% українців. Також лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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Після повномасштабного вторгнення РФ частка тих, хто вважає, що кордони між державами мають бути закритими з візами та митницями, зросла з 44% до 79%.

Натомість з 48% до 11% стало менше тих, хто виступає за “дружні” відносини між країнами. Також з 5% до 1% знизилася частка тих, хто виступає за об’єднання в одну державу.

У всіх регіонах порівняно з лютим значно зросла частка тих, хто виступає за закриті кордони. Зокрема, якщо на Півдні та Сході ще в лютому більшість виступали за “дружні” відносини, то зараз переважна більшість вважає, що між Україною і Росією мають бути візи та митниці.

Більшість серед усіх категорій виступають за те, щоб між Україною і Росією були закриті кордони з візами та митницями. Навіть серед російськомовних громадян 52% виступають за закриті кордони, а за “дружні” відносини – 35%. Лише 3% стверджують, що Україні й Росії слід об’єднатися в одну державу.

— Після лютого 2022 року агресивність керівництва Росії і “звичайних” росіян разом зі звірствами російської армії поховали ідею “дружніх” і “зручних” відносин. Не тільки на рівні України в цілому абсолютна більшість вважає потрібними візи та митниці з росіянами, але і у всіх регіонах ця думка абсолютно переважає. Українці незалежно від регіону чи мови прагнуть відгородитися від Росії, – зазначив соціолог КМІС Антон Грушевський.

КМІС провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2 тис. респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.