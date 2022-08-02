6 організацій виділили кошти для українців, ще 2 – на підході: як отримати допомогу

Серпень, 02 в 15:10

Уже 6 міжнародних організацій уклали меморандуми з Мінсоцполітики про допомогу українцям, зокрема і грошову допомогу на суму 2,200-2,500 грн. Ще дві організації в процесі перемовин на долучення.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Уже долучилися такі організації:

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Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ);

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН);

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН);

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ);

Міжнародна організація з міграції (МОМ), RED ROSE CDS LIMITED.

У процесі домовленостей БО Людина в біді та Норвезька рада у справах біженців.

Міністерство для цих організацій збирає заявки через сайт ЄДопомога, верифікує заявки і передає організаціям відомості про людей, звісно, за згоди українців. Далі ці організації розглядають заявки і виплачують уже українцям.

– Подати заявки можна через наш сайт ЄДопомога, це по суті основний портал, через який ми отримуємо інформацію і верифікуємо та передаємо. Якщо люди не мають можливості подати заявку через сайт самостійно, є рідні, друзі, які можуть заповнити заявки. Багато сервісів уже надаються і на пошті, і у банках, – каже Оксана Жолнович.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги, окрім паспортних даних та ідентифікаційного коду, потрібно мати банківський рахунок IBAN.

– Потрібно мати рахунок хоча б у якомусь українському банку. Це може бути пенсійний рахунок, оскільки якщо в нас людина отримує пенсію, вона вже має рахунок, їй не потрібно відкривати жодних нових рахунків, їй потрібно просто вказати той рахунок, який у неї є, – наголошує міністерка.

Однак не для всіх видів допомоги потрібен IBAN. Наприклад, для допомоги від Всесвітньої продовольчої програми чи Міжнародної організації міграції також може використовуватися Western Union, грошові перекази.

Заявку на платформі може залишити будь-яка людина, а от рішення щодо виплат та яким саме категоріям населення допомогти, приймають міжнародні організації.