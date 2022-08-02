Серпень, 02 в 11:59

У населених пунктах по всій Україні можуть перейменувати вулиці, площі, проспекти, названі на честь російських та радянських діячів – Юрія Гагаріна, Олександра Пушкіна, Володимира Маяковського та інших.

Про це поінформували в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Експертна рада відомства з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму сформувала список із десяти найбільш вживаних на території нашої держави “російських” урбанонімів (тобто топонімів-назв міських об’єктів). Їх рекомендовано перейменувати в першу чергу.

Зараз дивляться

Як зазначили в Мінкультури, значна кількість назв вулиць, площ та проспектів в українських населених пунктах пов’язана з росіянами, “чиї життя та діяльність не мають стосунку до України, її історії, науки, культури”. Більш того, ці діячі в більшості випадків не народилися в Україні.

До десятки діячів, імена яких найчастіше вживаються в топонімах (урбанонімах) у населених пунктах України увійшли:

• радянський льотчик-космонавт Юрій Гагарін;

• російський поет Олександр Пушкін;

• російський біолог Іван Мічурін;

• радянський льотчик-випробувач Валерій Чкалов;

• російський та радянський письменник Максим Горький;

• російський поет Михайло Лермонтов;

• російський полководець Олександр Суворов;

• російський поет Володимир Маяковський;

• радянський солдат Олександр Матросов;

• радянський льотчик-космонавт Володимир Комаров.

Експертна рада при міністерстві рекомендує перейменувати вулиці, провулки, проспекти, площі, парки, сквери тощо, в яких використані імена цих діячів.

У відомстві пояснили, що це сприятиме встановленню історичної справедливості, мінімізації впливу радянсько-російських наративів на українців, відновленню української історичної та національної топоніміки.

– Слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого “руского міра”. Повномасштабна війна стала каталізатором для прискорення процесу усунення з культурного простору України й суспільно-політичного дискурсу того російського, що десятиліттями впроваджувалося як “велика російська культура”, – наголосив міністр Олександр Ткаченко.