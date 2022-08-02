Серпень, 02 в 8:37

Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочинає реєстрацію на отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

NRC розпочала свою діяльність в Україні з 2014 року. Відтоді організація надала допомогу для понад 700 тис. осіб в охоплених конфліктом східних регіонах.

Організація підтримує людей, які живуть на Сході країни, в гарячих точках, водночас підтримує внутрішньо переміщених осіб з усієї України в західних областях.

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Хто зможе отримати допомогу

Виплати від Норвезької ради у справах біженців зможуть отримати:

внутрішньо переміщені особи

громадяни України, які проживають в районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Зареєструватися зможуть усі ВПО, незалежно від поточного місця перебування, а також ті, хто проживає в районах, що постраждали внаслідок бойових дій.

Проте допомогу буде надано найвразливішим категоріям з-поміж зареєстрованого населення.

– Ми першочергово надаємо допомогу в таких напрямках: правова допомога, продовольча безпека та життєзабезпечення, житло, вода, санітарія та гігієна, а також підтримка колективних центрів ВПО, — зазначили у пресслужбі.

У пресслужбі наголосили, що на допомогу можуть претендувати лише особи, які не реєструвалися та не отримували грошову допомогу від ООН чи інших іноземних організацій (виплати ВПО від держави не враховуються).

Розмір виплат становить 2 200 грн на кожного члена родини протягом трьох місяців.

Як отримати фінансову допомогу

Для цього необхідно зареєструватися. Реєстрація відбувається виключно через месенджер WhatsApp за допомогою чат-бота:

відкрийте WhatsApp або встановіть його, якщо ви не маєте його; додайте до ваших контактів номер 0 800 609 844; відправте на цей номер повідомлення з текстом: NRC; далі ви отримаєте повідомлення з інструкціями для успішної реєстрації. NRC зв’яжеться з вами у WhatsApp.

Заявка розглядається протягом 10 днів, після чого на WhatsApp надійде повідомлення про нарахування чи не нарахування коштів.

У разі надання грошової допомоги кошти надійдуть впродовж місяця після реєстрації.

За додатковою інформацією звертайтеся за номером гарячої лінії 0 800 302 007 або пишіть на електронну пошту: ua.info@nrc.no.