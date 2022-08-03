Данілов про петицію: Не можете допомагати фронту – просто працюйте, але в Україні

Серпень, 03 в 13:22

Вже третя петиція щодо скасування обмеження на виїзд чоловіків за кордон під час війни набрала необхідні 25 тис. голосів, проте секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що вони не вплинуть на заборону.

– Йдіть допомагайте хлопцям на фронті, роботи в країні дуже багато. Немає чого ховатись за жіночими спідницями і тікати з країни, – заявив він в ефірі 24 Каналу.

За його словами, потрібно просто працювати в Україні та сплачувати податки – це також підтримка української армії.

– Не можете допомагати фронту? У іншому місці працюйте, навіть якщо ви просто сплачуєте податки – це також велика допомога. А ви хочете бігти туди, влаштуватись на роботу і там платити податки? Несправедливо! – наголосив Данілов.

На сайті президента України з’явилась третя петиція, в якій главу держави просять скасувати обмеження на виїзд чоловіків 18-60 років без військового досвіду, а також обмежено придатних до служби за кордон під час війни.

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Вона набрала мінімальні 25 тис. голосів для того, щоб її розглянув Володимир Зеленський.