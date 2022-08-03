Серпень, 03 в 9:01

Binance — найбільша світова блокчейн-екосистема та постачальник інфраструктури для криптовалютної галузі. У перші дні повномасштабного вторгнення Binance створила Фонд екстреної допомоги для надання негайної підтримки та безпечного прихистку біженцям.

Пожертвування Binance у розмірі $10 млн – одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України.

У Binance діє послуга, за якою українські біженці, можуть оформити собі картку та отримувати на неї виплати.

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Про те, як замовити та використовувати картку Binance, дізнавалися Факти ICTV.

Картка Binance для українських біженців

На сайті компанії зазначається, що біженці, які звернулись до місцевих некомерційних організацій та подали заявку на отримання криптовалютних карток Binance, отримають 75 BUSD щомісяця.

Основна мета криптокартки — підтримати біженців і надати їм швидкий, простий та повністю функціональний платіжний інструмент для надсилання, отримання та купівлі товарів за допомогою криптовалют.

Картка доступна користувачам Binance з України, які проживають у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Республіка Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Гібралтар, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція.

Хто може отримати

За умовами програми, допомога надається лише жінкам старше 18 років, які мають статус ВПО. І лише тим жінкам, які перебувають в прихистках у Київській та Львівській областях.

ВПО, які відповідають вимогам, отримуватимуть раз на місяць $75 на людину. Допомога надходитиме протягом трьох місяців.

Як замовити картку

Щоб почати отримувати допомогу, спочатку необхідно замовити картку Binance:

зареєструйтесь

на етапі реєстрації ви маєте вказати свою українську юридичну адресу місця реєстрації, що вказана в паспорті. Важливо: при проходженні верифікації пишіть ваше ім’я та прізвище латиницею;

після реєстрації ви опинитесь на своїй сторінці Binance;

для реєстрації картки знайдіть розділ Фінанси та натисніть картка Binance Visa;

розпочніть процес реєстрації заявки на створення, перевіривши ініціали на картці, та натисніть Далі;

придумайте та введіть пароль;

у розділі Додаткова інформація вам необхідно вказати поточну адресу проживання зі списку країн ЄС. Відповідно, ця адреса має відрізнятися від вашої української, яку ви вказали під час реєстрації та верифікації акаунта;

уважно перечитайте дані та ознайомтеся з політикою та умовами користування;

підтвердьте завершення процесу замовлення картки, натиснувши Ордер.

Готово! Ви успішно оформили Binance Card для біженців та маєте доступ до повної інформації картки.

Вашу віртуальну картку Binance буде оформлено одразу після успішного замовлення. Доставка фізичної картки залежить від країни вашого тимчасового проживання – від двох до восьми тижнів.

Як отримати матеріальну допомогу

Можливість зареєструватись та отримати допомогу є лише у вибраних притулках у Київській та Львівській областях, у тих ВПО, які вже там перебувають.

Для реєстрації ВПО, що перебувають у притулку, мають надати паспорт та довідку внутрішньо переміщеної особи. Більше інформації можна знайти за посиланням.

Українці отримуватимуть виплати протягом трьох місяців на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку ($75 на одну людину щомісячно).

До цього Binance вже здійснили виплати понад 1,5 тис. українців, які поїхали до країн Європейського Союзу. Загалом планують допомогти 5 тис. українських громадян.