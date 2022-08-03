Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Наказав зняти прапор України з адмінбудівлі: на Херсонщині викрили зрадника

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Наказав зняти прапор України з адмінбудівлі: на Херсонщині викрили зрадника
Фото: Офіс генпрокурора

У Херсонській області керівника комунального підприємства підозрюють у державній зраді за співпрацю з російськими військовими. Він наказав підлеглим направити спеціальну господарську техніку, яку використовувала окупаційні армія для оборонних позицій навколо Херсона.

За даними Офісу генерального прокурора, за вказівкою керівника з адміністративної будівлі підприємства зняли державний прапор України та вивісили “ганчірку” ворога. Він закликав працівників брати участь у масових заходах, організованих росіянами.

Керівнику комунального підприємства у Херсонській області повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зараз дивляться

За злочин передбачено кримінальну відповідальність – тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте
Здавали ворогу позиції українських військових: у Донецькій області викрили двох зрадників

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка