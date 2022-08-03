Наказав зняти прапор України з адмінбудівлі: на Херсонщині викрили зрадника

Серпень, 03 в 20:20

У Херсонській області керівника комунального підприємства підозрюють у державній зраді за співпрацю з російськими військовими. Він наказав підлеглим направити спеціальну господарську техніку, яку використовувала окупаційні армія для оборонних позицій навколо Херсона.

За даними Офісу генерального прокурора, за вказівкою керівника з адміністративної будівлі підприємства зняли державний прапор України та вивісили “ганчірку” ворога. Він закликав працівників брати участь у масових заходах, організованих росіянами.

Керівнику комунального підприємства у Херсонській області повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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За злочин передбачено кримінальну відповідальність – тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.