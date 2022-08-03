Серпень, 03 в 16:45

В Одеській області викрили керівника митного посту Рені, який вимагав систематичні хабарі за безперешкодне митне оформлення експорту зерна з України. Вартість за один вантажний автомобіль становила понад 1 тис. грн.

За даними Офісу генерального прокурора, правоохоронці затримали чоловіка під час одержання хабаря на суму близько 154 тис. грн.

Керівнику митного посту Рені Одеської митниці планують повідомити про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), за яку передбачено тюремне ув’язнення до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

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Зараз тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії. Слідчі мають намір подати клопотання до суду для обрання запобіжного заходу керівникові митного посту та відсторонення від займаної посади.