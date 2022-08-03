Понад 25 тис. українців отримали 6500 грн єПідтримки помилково – Мінфін

Серпень, 03 в 17:10

Міністр фінансів Сергій Марченко стверджує, що понад 25 тис. українців помилково отримали 6500 грн єПідтримки.

Він пояснив, що ці люди – працівники бюджетних установ, а тому вони не мали права на виплати від держави, яка і так виплачує їм гроші.

Марченко стверджує, що Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги у рамках програми єПідтримка за період з 7 по 31 березня 2022 року.

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– Було виявлено 25 524 особи, які є працівниками бюджетних установ та не мали права на отримання відповідної допомоги, – цитує Марченко УНІАН.

Загалом, за даними Мінфіну, помилково виплатили 166 млн грн фіндопомоги.

Зазначається, що станом на 11 липня на позабюджетний рахунок Мінекономіки повернули близько 12 млн грн, майже 9 млн з яких повернули фізособи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.

Нагадаємо, перші виплати єПідтримки в Україні розпочалися 22 березня. Через деякий час процес сповільнився, але знову активізувався після того, як Кабмін виділив на єПідтримку ще 2 млрд грн.

Ці виплати завершилися на початку липня, загалом йдеться майже про 31 млрд грн.