Серпень, 03 в 12:44

У ДСНС розповіли про алгоритм дій для водіїв громадського транспорту Вінниці під час сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація.

Так, під час повітряної тривоги водій громадського транспорту зобов’язаний:

Зараз дивляться

Зупинитися у безпечному місці (на узбіччі дороги);

поінформувати пасажирів про отриманий сигнал;

вивести пасажирів з транспортного засобу та допомогти тим, хто не може цього зробити самостійно;

варто швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (укритті, підвальному приміщенні, паркінгу тощо).

Якщо захисної споруди поблизу немає, то у разі загрози треба сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками.

Вінничан вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також із розумінням поставитися до цих вимушених заходів.

Джерело: Вінницька ОВА

Фото: Вінницька ОВА