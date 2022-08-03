Серпень, 03 в 19:00

В Україні та Європейському Союзі розуміють, що Росія має намір продовжувати енергетичну війну та використовувати газ як гібридну зброю. Уряд розпочав підготовку до майбутнього опалювального сезону ще навесні. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна готується до будь-яких сценаріїв проходження осінньо-зимового періоду. За останніми даними, на складах ТЕС і ТЕЦ уже забезпечено 1,83 млн тонн вугілля від запланованих 2,5 млн тонн, а у сховищах зберігається понад 12 млрд кубів газу.

– Стратегічно підготовка включає чотири ключові аспекти. Перше — запаси газу. Друге — достатня кількість запасів вугілля. Міненерго працює над тим, аби забезпечити удвічі більше запасів вугілля, ніж було традиційно. Третє — готовність енергогенеруючих підприємств інфраструктури. І четверте — підготовка до реагування на екстрені ситуації, – зазначив очільник уряду.

За даними Мінрегіону, плановий показник готовності об’єктів до опалювального сезону на 1 серпня становить 60%. Загалом країна рухається в межах плану (56-58%), деякі області мають прискоритися для виконання цілі.