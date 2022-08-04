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Факти / Україна / Суспільство

Закривавлений одяг та кляп у роті: у Черкасах пройшла акція на підтримку полонених азовців

Ілля Нежигай, редактор стрічки Ірина Цимбал, журналістка Факти ICTV
Закривавлений одяг та кляп у роті: у Черкасах пройшла акція на підтримку полонених азовців

У Черкасах пройшла акція на підтримку українських військовополонених бійців полку Азов.

Учасники акції вимагали звільнення українських військових з полону окупантів.

На початку акції посеред площі поклали закривавлений одяг, а поруч навколішки стали двоє людей зі зв’язаними руками та з кляпами у роті, які зображали самих полонених.

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Кількасот містян, серед яких чимало рідних бранців, тримали в руках плакати “Азов – наші герої”, “Росія – спонсор тероризму”, “Оленівка 29.07.2022″.

Родичі українських військових у полоні не могли отримати звістку від своїх рідних і навіть не знали, чи живі вони й досі.

Учасники акції вимагали правдивої інформації про стан бранців, отримати тіла загиблих і врятувати тих, кого ще можна.

Закривавлений одяг та кляп у роті: у Черкасах пройшла акція на підтримку полонених азовців / 6 фотографий

Під кінець акції учасники поклали квіти до пам’ятника загиблим в російсько-українській війні воїнам. Подібні заходи нині проходять у всій Україні та за кордоном.

Таким чином українці та інші небайдужі сподіваються запобігти подальшим вбивствам полонених Росією українських захисників.

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