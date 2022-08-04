Формула проста: як розрахувати середній бал атестату
Випускники шкіл, які вступають до закладів вищої освіти, мають самостійно розраховувати середній бал свого атестата.
Зазвичай, абітурієнти розраховують його під час подання заяви до вишу – як в електронному, так і в паперовому вигляді. А правильність обчислення середнього бала перевіряється приймальною комісією вишу.
Загалом, середній бал атестата обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин.
Як розрахувати середній бал атестату
Цього року правила змінились. Через повномасштабну війну в Україні, випускникам шкіл не потрібно вказувати та розраховувати середній бал атестату.
Натомість, наступного року ймовірно, це знову доведеться робити.
Отож, бал розраховується як середнє арифметичне усіх оцінок, зазначених в додатку до атестата.
До речі, якщо у додатку все ж зазначений середній бал, його обов’язково потрібно перевірити, аби не було проблем під час вступу.
Варто зазначити, що середній бал, внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою, автоматично переводиться у 200-бальну шкалу.
Аби розрахувати свій середній бал вам знадобиться:
- загальна кількість предметів, з яких виставлено оцінки;
- сума усіх балів, оцінок.
Наприклад, загальна кількість предметів у вас – 18, сума балів – 195. У такому випадку ви ділите суму на кількість:
- 195 : 18 = 10,83 (≈ 10,8)
Формула проста – загальну суму оцінок просто поділити на кількість предметів.
Для випускників минулих років оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:
- оцінка 3 відповідає 6;
- 4 відповідає 9;
- 5 відповідає 12.
Перевести свій середній бал можна за допомогою спеціальної таблиці на сайті Оsvita.ua.