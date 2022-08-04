Серпень, 04 в 16:49

Картка киянина – це муніципальна електронна платіжна система, створена з метою підвищення соціального захисту населення, для впорядкування механізмів надання пільг, створення зручних сучасних сервісів для усіх мешканців столиці.

Чи можуть внутрішньо переміщені особи отримати Картку киянина та користуватися її перевагами – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто та як може отримати Картку киянина

Зважаючи на назву, отримати її можуть усі мешканці Києва, зокрема:

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усі, хто має київську реєстрацію (прописку);

учні та студенти навчальних закладів Києва;

батьки та опікуни київських школярів;

усі, хто офіційно працює в Києві;

працює в Києві; вимушені переселенці (ВПО).

Люди, які мають пільги, отримають картку безкоштовно, усі інші мають заплатити за неї за тарифами Ощадбанку – 120 грн на рік.

Оформити картку можна у будь-якому відділенні Ощадбанку. З собою необхідно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, які підтверджують право на отримання картки (учнівський, студентський квиток, довідку з місця роботи, довідку ВПО);

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Які пільги мають ВПО з Карткою киянина

Насправді усі, хто відкрив на себе цю картку, мають певні переваги:

знижки на проїзд у громадському транспорті;

знижки у певних супермаркетах;

знижки на деякі ліки в комунальних аптеках Фармація;

безкоштовне відвідування музеїв та зоопарку.

Працівники Ощадбанку зазначають, що ВПО, які не входять до пільгових категорій, знижки на проїзд не мають.

– Додаткових пільг ВПО не мають, окрім цього, додаткові пільги по Картці киянина можуть застосовуватися лише для тих ВПО, які надають підтвердження права на пільгу. Тобто, якщо вони є учасниками повномасштабної війни чи багатодітними батьками, чи людьми з інвалідністю, тоді їм надається безкоштовний проїзд. Якщо це просто внутрішньо переміщена особа, то вона може користуватися різноманітними знижками, відвідувати безкоштовно зоопарк тощо. Але, ні, додаткових пільг немає, – каже консультант Ощадбанку.

Крім того, ВПО можуть використовувати Картку киянина як платіжний додаток, тобто на неї можуть нараховуватися дотації, пенсії, державні допомоги, адресні, цільові, компенсаційні та інші соціальні виплати.

Де можна отримати знижку з Карткою киянина

Отримати знижки можна у Київському метрополітені та КП Київпастранс.

За допомогою картки пільгові категорії населення можуть скористатися безкоштовним проїздом, а не пільговики можуть використати картку в якості проїзного, з можливістю поповнити картку на проїзд від однієї до п’ятдесяти поїздок.

Також для власників картки встановлені спеціальні ціни або визначені дні безкоштовного відвідування театрів та музеїв.

Картка киянина надає певні знижки і за сплату комунальних послуг. Можна без комісії сплачувати за послуги ЖКХ.

Щодо знижок у магазинах, то їхній перелік час від часу змінюється, тому це необхідно з’ясовувати на момент відкриття КК.

Наразі знижку можна отримати у торгівельній мережі ТОВ Київхліб та в мережі комунальних аптек КП Фармація.