Серпень, 04 в 11:04

Міська очільниця Чугуєва, що на Харківщині, Галина Мінаєва попередила жителів міста про можливе загострення ситуації.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Вона наголосила, що останніми днями загострилася ситуація з ворожими обстрілами території Чугуївської громади, що призвело до жертв з боку жителів міста.

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За її словами, керівництво Харківської обласної військової адміністрації із посиланням на власні компетентні джерела попереджає про можливу подальшу ескалацію ситуації.

– Ось чому я хочу звернутися до вас, шановні земляки, з наполегливим проханням максимально обмежити пересування вулицями найближчими днями та триматися ближче до укриттів. Адже ми повинні зберегти свої життя для майбутньої перемоги та відбудови нашого улюбленого міста, – наголосила Галина Мінаєва.

Нагадаємо, що напередодні російська армія вдарила по Чугуєву з реактивних систем залпового вогню Ураган – загинув чоловік і поранені дві жінки, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.

Джерело: Галина Мінаєва