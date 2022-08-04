Серпень, 04 в 9:10

Станом на 4 серпня 2022 Збройні сили України ліквідували близько 41 500 російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, за минулу добу наші воїни знищили ще 150 окупантів. Крім того, російська армія втратила понад 60 одиниць різної техніки, зокрема 15 танків.

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Інші втрати РФ у війні в Україні:

танків ‒ 1789 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,

артилерійських систем – 946 (+7) од,

РСЗВ – 260 (+1) од,

засобів ППО – 118 од,

літаків – 223 од,

гелікоптерів – 191 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+2) од,

крилатих ракет – 182 (+2) од,

кораблів /катерів – 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2960 (+38) од,

спеціальної техніки – 83 од.

Найбільших втрат російський противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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Раніше радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що найближчим часом Росія хоче втомити боєздатну частину українських захисників, щоб у ЗСУ не вистачило сил на проведення контрнаступу. А згодом вимагати переговорів.