Пенсіонерам виплачують надбавку 20% – яким категоріям

Серпень, 04 в 15:45

B Україні пенсіонери, які переїхали до гірських сіл, мають право на 20% надбавки до пенсії.

Критерії отримання надбавки та гарантії соцзахисту громадян врегульовує закон Про статус гірських населених пунктів в Україні, повідомляє Пенсійний кур’єр.

Там зауважують, що ця надбавка не прив’язана до факту народження саме в такому населеному пункті.

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– Розмір державних пенсій, стипендій і всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%. Здійснюється це за рахунок коштів держбюджету, – пояснюють у виданні.

Тобто надбавку до пенсії можуть отримати усі зареєстровані в гірських регіонах українці, зокрема і внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Пенсіонери мають отримати статус громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, звернувшись до місцевих органів влади чи центрів надання адміністративних послуг, які видадуть відповідне посвідчення.