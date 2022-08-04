Серпень, 04 в 17:04

Йому важко говорити, а на очах – сльози, як тільки хлопець згадує про рідних. Це житель Донецька Микита, він – лейтенант внутрішніх військ псевдореспубліки. На війні опинився з власної волі.

– Закінчив у 2020 році військове училище. З’явилася можливість піднятися в кар’єрному зростанні, – розповідає полонений.

За його словами, після 24 лютого лише топтався на російських блокпостах. Каже, що фільтрував мирних у Маріуполі. А потім його кинули фактично на забій.

Зараз дивляться

– У деяких командирів люди закінчуються, у деяких — ще є. І можуть просто сказати, мовляв, у тебе є, ти і відправляй, – каже хлопець.

Він розповідає, як у ліску, до якого ДРГ Микити прийшла на розвідку, вони натрапили на наших армійців. Те, що хлопець залишився живий, він сам вважає дивом.

– Йшли, знімали розтяжки. І тут я почув вибух, побачив спалах. Вдарило щось по ногах, по руці. Почалася автоматно-кулеметна стрілянина, – згадує поранений.

За його словами, з шістьох диверсантів живим залишився він один. Зараз, із перебитими кінцівками, він щиро дивується людському до себе ставленню в полоні. І клянеться, що ніколи більше не торкнеться зброї.

Розповідає, що на нього чекають мати, брат і наречена. Що з ним сталося, вони поки що не знають: хлопець не пам’ятає їхніх номерів. Тому сподівається, що рідні побачать цей сюжет в інтернеті. І вибачається за все.

– Вибачте мене за все, будь ласка. Я вас люблю дуже, – не стримує сльози поранений.

Його долю вирішуватиме суд. За держзраду 25-річному полоненому може загрожувати ув’язнення від 15 років і аж до довічного.