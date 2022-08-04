Серпень, 04 в 20:31

Українські діти, чиї родини отримали тимчасовий захист у ЄС, з початком навчального року мають йти до школи у тій країні, де оселилися.

Про це заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йогансон. Вона зазначила, що діти обов’язково мають ходити до школи, зустрічатися з однокласниками та бути соціалізованими.

– Діти мають ходити до школи. Це – інвестиція у їхнє майбутнє. Ті українці, хто вирішить лишатися в країні ЄС, повинні вступити до школи у цій країні. Так, це виклик у деяких країнах. В деяких місцевостях буде дуже багато нових учнів. Так, це виклик, але над ним працюють. Та й навесні пів мільйона українських дітей вже ходили у школи в ЄС, – сказала вона.

За словами Йогансон, є ще один варіант – повертатися додому в Україну і там йти до школи.

Зараз дивляться

– Зараз ми бачимо, що є люди, які у невизначеності, чекають, що буде далі. Влітку ще можливо чекати і вирішувати. Але коли шкільний рік розпочнеться – дітям треба буде йти до школи, – додала єврокомісарка.

Джерело: Європейська інтеграція