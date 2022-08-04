Серпень, 04 в 19:57

Цього року абітурієнти замість ЗНО складають національний мультипредметний тест. Визначення його результатів здійснюється у два етапи.

На першому учасник отримує бал по кожному з трьох предметів – українська мова, математика та історія України.

А на другому етапі відбувається вирахування рейтингових оцінок результатів НМТ за 200-бальною шкалою.

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Саме ці бали і використовуються при вступі до університетів, як зазвичай відбувається з ЗНО.

Як переводяться бали НМТ для вступу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як розрахувати бали з української мови

Цьогоріч з української мови можна набрати 35 балів – це максимум. Цей блок складається з завдань з вибором однієї правильної відповіді та завдань на встановлення відповідності.

Перший блок містить 15 завдань, кожне з яких оцінюється в 0 або 1 бал. Відповідно, відповівши на усі питання правильно, учасник отримає 15 балів за перший блок.

Другий блок – завдання на встановлення відповідності. Містить він 5 завдань, кожне з яких може бути оцінене від 0 до 4 балів. Якщо учасник правильно поставить усі логічні пари, отримає 20 балів.

Таблиця розрахунку:

Як розрахувати бал з математики

НМТ з математики побудовано так само, як і з української мови. Він теж містить два блоки – вибрати правильну відповідь та встановити відповідність.

У першому блоці 14 завдань, отже, можна отримати 14 балів, а у другому – 4 завдання, за які можна отримати 16 балів.

Максимальна кількість балів, що зможе набрати учасник тестування, правильно виконавши всі завдання з математики, – 30.

Таблиця розрахунку:

Як розрахувати бал з історії України

Блок НМТ з історії України не відрізняється від своїх попередників. За правильно виконані завдання з однією правильною відповіддю учасники можуть отримати 15 балів.

А за завдання на встановлення відповідності – 20 балів.

Відповідно, максимум за цей блок можна отримати – 35 балів.

Таблиця розрахунку:

До речі, на сайті Оsvita.ua можна в онлайн-режимі розрахувати свої бали за НМТ:

перейдіть за посиланням

у кінці сторінки знайдіть онлайн-розрахунок;

виберіть предмет;

вкажіть свій бал;

отримайте результат за 200-бальною шкалою.

Фото: МОН