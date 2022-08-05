Серпень, 05 в 17:25

Понад 50% українців ідентифікують себе вірянами Православної церкви України. А лише 4% – з УПЦ Московського патріархату.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Так, ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату.

Крім того, переважна більшість респондентів (72%) продовжують ідентифікувати себе як православні.

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Результати опитування свідчать про те, що у порівнянні з 2021 роком, частка тих, хто ідентифікує себе з ПЦУ, зросла з 42% до 54%. Натомість з 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з УПЦ Московського патріархату.

Серед інших результатів – після православ’я найбільше респондентів ідентифікували себе як атеїстів (10%) і греко-католиків (8%).

– У всіх регіонах найбільше людей ідентифікують себе з православ’ям, а також – саме з ПЦУ (від 59% у центрі до 42% на сході). З УПЦ МП ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону (навіть на сході і півдні – лише 5-6%). Водночас із заходу на схід з 6% до 26% зростає частка тих, хто вважає себе православним, але не зараховує до жодного патріархату, – зазначили у пресрелізі.

Соціологи також додали, що серед усіх лінгво-етнічних категорій найбільше респондентів ідентифікують себе з ПЦУ. Навіть серед російськомовних українців 36% зараховують себе до саме ПЦУ, у той час, як до УПЦ МП – 13%.

Вони звернули увагу, що із заходу на схід з 4% до 17% зростає частка атеїстів.

Опитування провели 6-20 липня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2 тис. дорослих респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Респондентами були громадяни України, які на момент опитування проживали на території України у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого.