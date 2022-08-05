Серпень, 05 в 18:56

Українські студенти, які мають успіхи у навчанні, отримують підтримку від держави, у вигляді стипендій.

Хто та у якому розмірі отримує стипендії у 2022 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які є стипендії

В Україні стипендію можуть отримувати:

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студенти, які здобувають ступіть бакалавра, магістра та спеціаліста;

учні технікумів, ліцеїв, коледжів;

студентам професійних технічних училищ.

Також в Україні передбачені соціальні стипендії від президента та Верховної Ради.

Соціальні стипендії можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.

Такі стипендії призначаються та виплачуються додатково до інших стипендій або грантів, призначених фізичними або юрособами (зокрема й академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом освіти), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.

Розмір стипендій у 2022 році

Раз на місяць студенти в Україні отримують стипендію. З 1 січня 2022 року її розмір дещо збільшився:

для бакалаврів, спеціалістів та магістрів розмір звичайної стипендії збільшився з 1300 до 2000 грн , підвищена стипендія зросла з 1600 до 2550 грн ;

збільшився з 1300 , стипендія зросла з 1600 ; для студентів технікумів, ліцеїв, коледжів розмір звичайної стипендії зріс з 980 до 1510 грн , а підвищена стипендія виросла з 1250 до 1930 грн ;

стипендії зріс , а стипендія виросла з 1250 ; студентам професійних технічних училищ встановили стипендію у розмірі 1250 грн (раніше 490 грн).

Залежно від навчального закладу, розмір академічної стипендії президента України сягає від 2750 до 4400 грн на місяць.

Іменна та академічна стипендія від Кабінету міністрів України становить 2500-4000 грн.

Проте 15 липня 2022 року Кабмін ухвалив постанову та підвищив виплати соціальних стипендій ВРУ здобувачам фахової передвищої та вищої освіти.

Розмір соціальних стипендій було підвищено трьом категорій:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям із малозабезпечених сімей.

Право на отримання соціальних стипендій ВРУ мають студенти (курсанти) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за держзамовленням за денною формою здобуття освіти, з числа:

дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування;

осіб, які в період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків (батьки яких померли, оголошені померлими, загинули або зникли безвісти);

студентів (курсантів) із малозабезпечених сімей.

Отож, для таких студентів розмір соціальної стипендії від ВРУ становить: