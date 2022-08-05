Серпень, 05 в 13:54

Традиційно, 1 вересня 2022 року розпочнеться новий навчальний рік. Тисячі дітей та студентів підуть до шкіл та університетів.

Через повномасштабну війну в Україні та безжальні ракетні обстріли українських міст, головна вимога до навчального процесу в 2022 році – питання безпеки у школах.

Факти ICTV дізнавалися, яким буде навчальний рік 2022/23 та як працюватимуть школи – офлайн чи онлайн.

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Онлайн чи офлайн – яким буде навчальний рік

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що навчальний рік має розпочатися з 1 вересня в очному режимі там, де це можливо, а укриття закладів освіти мають бути готові для використання.

Міністерство освіти разом з ДСНС провело більше ніж 30 тис. перевірок стану шкіл на їх готовність приймати учнів у часи війни.

В ефірі телемарафону міністр МОН Сергій Шкарлет зазначив, що наразі лише 30% шкіл готові до початку навчання в очному форматі.

Наявність надійних укриттів для школярів – головний аргумент для того, щоб школи почали працювати офлайн.

Крім того, МОН запропонувало українцям три варіанти навчання для дітей: онлайн, офлайн (відвідування шкіл) та змішаний формат.

Змішане навчання – це коли частина занять відбувається дистанційно, а частина – у закладах освіти.

Навчання також може відбуватися позмінно, щоб зменшити кількість дітей, які одночасно перебувають у школі.

За словами Шкарлета, батьки можуть самостійно обирати, який варіант найкраще підходить їм. Рішення батьків усього класу не має бути одностайним: дітей можуть розформувати на різні групи та організовувати навчання з урахуванням цього.

Тобто, якщо батьки бояться відпускати свою дитину на очне навчання, вони можуть обрати дистанційну освіту.

– Якщо батько або мати вважають, що для дитини є небезпека під час відвідування школи, у цьому контексті діти можуть навчатися за програмою онлайн, сімейною, індивідуальним навчанням, екстернатом. Усі ці умови передбачені, – наголосив міністр.

Також Шкарлет наголосив, що офлайн-навчання у містах, де ведуться активні бойові дії або є високий ризик небезпеки, поновлюватися не буде.

Як проходитиме навчання у різних містах України

Київ

У столиці активно готуються до очного навчання. Проте відкриються лише ті школи, які мають надійне укриття в самих закладах освіти або сховище розташоване поруч зі школою (на відстані 500 м).

Наразі триває підготовка укриттів, щоби школярі та педагоги могли перебувати там під час повітряної тривоги.

Крім того, майже 70% киян, відповідно до попередніх даних опитування, яке триває у закладах освіти, обрали для своїх дітей очну форму навчання у школі з 1 вересня.

Харків

Ситуація у Харкові дуже нестабільна. Місто часто потрапляє під ворожі обстріли, тому, найімовірніше, навчальний рік тут розпочнуть онлайн.

Проте питання все ще відкрите. Голова місцевої ОДА Олег Синєгубов зазначив, що вони активно готуються до нового навчального року.

Остаточне рішення про формат навчання школярів вирішиться ближче до 1 вересня.

Львів

Місто розташоване у відносно безпечному регіоні України, тому почати навчання тут планують офлайн.

Проте у Львові не забувають про правила безпеки, наразі відбувається підготовка бомбосховищ у підвальних приміщеннях навчальних закладів.

Крім того, розпочати очне навчання у Львові зможуть лише за наявності надійних укриттів.

Миколаїв

У місті ситуація доволі небезпечна. Міський голова Олександр Сєнкевич ще у липні видав розпорядження та запевнив, що школи з 1 вересня 2022 року тут відкриватися не будуть.

Крім того у Миколаєві не працюватимуть і дитячі садочки.

Вінниця

Наразі остаточно не відомо, як розпочнеться навчальний рік у Вінниці, проте міський голова Сергій Моргунов повідомив, що фахові комісії за участю ДСНС вже обстежили заклади, де можливо забезпечити укриття. Таких шкіл у місті 25.

Тобто у Вінниці активно готуються до початку навчального року в очному форматі, проте яким буде остаточне рішення – невідомо.