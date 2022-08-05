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Факти / Україна / Суспільство

Привернути увагу світу: Україна запустила платформу про створену РФ продовольчу кризу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Привернути увагу світу: Україна запустила платформу про створену РФ продовольчу кризу

Україна запустила комунікаційну платформу, щоб привернути увагу до глобальної продовольчої кризи, навмисно спричиненої Росією.

— Росія грає в голодні ігри зі світом, цілеспрямовано нав’язуючи свої правила. Мета України – пояснити іноземним аудиторіям, який руйнівний вплив має війна Росії на глобальну продовольчу безпеку та як треба змінити правила цієї гри, – повідомили в МЗС України.

У відомстві зазначили, що кампанія стартує із запуску онлайн-платформи на офіційному сайті України про війну. Онлайн-платформу запустила організація BRAND UKRAINE спільно з МЗС України за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Спеціальний розділ war.ukraine.ua/food-security містить відповіді на найпопулярніші запити іноземців про Україну в контексті продовольчої безпеки світу.

Зараз дивляться

На сайті користувачі зможуть знайти відповіді на такі питання:

  • Скільки людей у світі можна було прогодувати завдяки продовольчому експорту з України до початку повномасштабного вторгнення?
  • Якій кількості людей в світі війна росії проти України загрожує голодом або суттєвим зниженням якості харчування?
  • Чому морські шляхи для експорту продовольства з України такі важливі?
  • Як росія перетворює їжу на зброю, як вона вже зробила це з енергоносіями?
  • Як можна допомогти Україні та поширити правду про причини поглиблення продовольчої кризи в світі?

До розробки платформи долучилась команда українських дипломатів та національних експертів у галузі сільського господарства, продовольчої безпеки та міжнародних комунікацій.

Розділ доступний англійською мовою і розрахований на широку іноземну аудиторію – медіа та блогерів, дипломатів, експертів та громадських активістів.

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Росія грає у "голодні ігри" зі світом: Кулеба виступив перед міністрами країн G20

Джерело: МЗС
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