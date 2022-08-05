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Українки, які приїхали додому, мають право повернутися до ЄС – Єврокомісія

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Українки, які приїхали додому, мають право повернутися до ЄС – Єврокомісія
Фото: Depositphotos

Єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, яка днями відвідала Київ, підтвердила, що у Єврокомісії знають про випадки, коли українки після поїздки додому, щоб побачитися з рідними, мали проблеми з поверненням до країн ЄС, де отримали тимчасовий захист.

Вона запевнила, що ці проблеми буде вирішено.

– Кожен, хто отримав захист ЄС, повинен мати право поїхати додому на короткий період, щоб відвідати батьків чи родину, чи з будь-якою іншою метою, – додала вона.

За її словами, у разі повернення на тривалий час українки повинні знятися з реєстрації в тій країні, де отримали тимчасовий захист, водночас вони не втрачають права повернутися і зареєструватися повторно.

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– Якщо ви їдете від війни в Україні – двері ЄС для вас відкриті, – наголосила Йоганссон.

До речі, для українських біженців у ЄС статус тимчасового захисту, який отримали понад 5 млн наших громадян, діятиме щонайменше до весни 2024 року.

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Джерело: Європейська правда

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