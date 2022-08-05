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Виїзд за кордон чоловіків, тимчасово непридатних до військової служби: у ДПСУ назвали умови

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Виїзд за кордон чоловіків, тимчасово непридатних до військової служби: у ДПСУ назвали умови
Фото: Depositphotos

Під час дії воєнного стану дозволяється виїзд за межі України чоловіків, тимчасово непридатних до військової служби, за умови наявності підтверджувальних документів.

У Держприкордонслужбі пояснили, що згідно з абзацом 3 частини 1 статті 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, до цієї категорії належать військовозобов’язані, визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням ВЛК).

Тобто їх не може бути призвано на військову службу під час мобілізації.

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Водночас обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон України.

Загальну мобілізацію в Україні продовжили до 23 серпня. Тому усіх громадян, які за віком підлягають призову, можуть мобілізувати.

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