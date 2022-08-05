Серпень, 05 в 10:45

Під час дії воєнного стану дозволяється виїзд за межі України чоловіків, тимчасово непридатних до військової служби, за умови наявності підтверджувальних документів.

У Держприкордонслужбі пояснили, що згідно з абзацом 3 частини 1 статті 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, до цієї категорії належать військовозобов’язані, визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням ВЛК).

Тобто їх не може бути призвано на військову службу під час мобілізації.

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Водночас обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон України.

Загальну мобілізацію в Україні продовжили до 23 серпня. Тому усіх громадян, які за віком підлягають призову, можуть мобілізувати.