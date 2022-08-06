В Енергодарі є ризик, що станеться некерована ядерна катастрофа – мерія

Серпень, 06 в 20:08

Поки людство боїться керованої зброї Путіна, в Енергодарі є ризик, що станеться некерована ядерна катастрофа.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила керуюча справами Енергодарської міської ради Яна Дабіжа.

Вона також повідомила, що вчора ввечері працівники Росатому виїхали з території Запорізької атомної електростанції.

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Дабіжа наголосила, що через дії росіян в Енергодарі та на Запорізькій АЕС щодня є ризики ядерної катастрофи.

В окупованому місті, де розташована найбільша АЕС у Європі, продовжуються обстріли станції. Близько 17:00 лунали нові вибухи.

5 серпня рашисти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Були зафіксовані прильоти прямо на майданчик станції біля одного з енергоблоків. У результаті обстрілів серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС.

В Енергоатомі повідомили, що є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав події на Запорізькій АЕС ядерним тероризмом та закликав світову спільноту запровадити санкції проти ядерної галузі РФ.

Через вчорашні обстріли окупантами Запорізької АЕС серед мешканців тимчасово окупованого міста Енергодар виникла паніка. За словами міського голови Дмитра Орлова, через обстріли рашистів частина Енергодара залишилася без енергопостачання та водопостачання.