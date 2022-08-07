Серпень, 07 в 15:59

Президент України Володимир привітав Повітряні сили України з професійним святом.

У Києві він вручив ордени Золота Зірка військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам сімей загиблих героїв, а також інші державні нагороди.

Про це повідомила пресслужба очільника держави.

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За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росія намагалася отримати контроль над українським небом, але навіть маючи технічну перевагу, окупанти не змогли цього зробити.

– Українські пілоти, зенітники і всі, хто захищає наш повітряний простір, виявилися значно більш професійними, сміливими і мотивованими, – зазначив Зеленський.

Він додав, що кожен знищений російський літак і вертоліт, кожна збита російська ракета, кожне виконане Повітряними силами завдання – це врятовані життя українських громадян.

– Я впевнений, що настане день, коли ми зможемо сказати, що Повітряні сили Збройних сил України стали не тільки одними з найбільш боєздатних у світі, а й одними з найсучасніших і найтехнологічніших, – наголосив глава держави.

Факти ICTV підготували матеріал про те, як Повітряні сили ЗСУ захищають Україну.