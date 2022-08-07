Серпень, 07 в 14:18

Однією з головних причин руйнівної і геноцидної війни на території Європи є безкарність злочинів комуністичного режиму.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Зазначимо, що напередодні вона виступила у Швейцарії на церемонії вручення Європейської премії політичної культури.

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Це престижна премія, яку присудив швейцарський фонд Ганса Рінг’є. Каллас отримала за її політичну сміливість у протистоянні російській агресії та за впливову роль у забезпеченні рішучої відповіді західних країн.

– Сьогодні у вільного світу є вікно можливостей зупинити російський імперіалізм. Ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу. Але ці зміни – лише початок, і вони мають бути стійкими. Агресор не змінив і не скасував своїх злочинних цілей. Це означає, що ми не можемо зробити жодного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни у нашій політиці мають стати постійними, – каже Каллас.

За її словами, на додаток до розслідування воєнних злочинів, необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Кремля до відповідальності за злочин агресії.

– Путін розраховує на безкарність. Тому ми тим більше маємо зробити все можливе, щоб усі, хто стоїть за агресією та масовими злочинами проти України, були покарані, – наголосила прем’єр-міністер.

Вона додала, що безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що Європа знову зіткнулася із руйнівною та геноцидною війною на своїй землі.

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Нещодавно Каллас розкритикувала план НАТО щодо захисту країн Балтії в разі нападу Росії. За її словами, якщо вторгнення відбудеться, агресор встигне знищити Естонію.

Джерело: ERR