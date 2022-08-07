Серпень, 07 в 18:46

Російські військові намагаються прорвати оборону Збройних сил України у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски та Мар’їнка. Наразі тривають запеклі бойові дії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Довгенького, Великої Комишувахи, Сулигівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля. Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Українські воїни придушили цю недолугу спробу та відкинули ворога назад.

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Поблизу Богородичного та Долини ворожа розвідка боєм завершилася для окупантів втратами та відступом, наголосили у Генштабі ЗСУ.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, проте відійшов без жодних успіхів. Росіяни намагались штурмувати біля населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина, але лише зазнали значних втрат. Біля Кодеми тривають бойові дії, зазначили у Збройних силах України.