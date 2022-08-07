Україна потребує більше далекобійної артилерії: Волкер про військову підтримку

Серпень, 07 в 20:42

США та партнери повинні постійно постачати Україні боєприпаси, бо українська сторона не може випускати їх у достатніх кількостях.

Про це в інтерв’ю журналістці Факти ICTV Ользі Чайко сказав колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Він наголосив, що особливо це стосується набоїв для артилерійських систем, які надає Захід.

Зараз дивляться

— Захід має забезпечити безперервне постачання – і це лише у частині військової допомоги, – сказав Волкер.

Дипломат підкреслив, що Україна потребує більш далекобійної артилерії, яка досягатиме віддалених цілей.

— Є кілька типів наземної артилерії, про яку мені кілька разів казали за час мого перебування тут. Ще одне питання – бойові літаки. Я ніколи не розумів, у чому тут перепони, чому Україні їх не дають, це має бути на порядку денному.

Економічний аспект, за словами Волкера, є ще одним елементом підтримки України. Він наголосив, що “Україна має зміцнити економіку як для своїх людей, так і для продовження ведення війни”.

— Тому ми маємо сконцентруватися на відбудові і реконструкції уже зараз – разом із ЄС, Україною та іншими країнами. Один із ресурсів, що доступний уже зараз – це заморожені активи російського Центробанку, які треба забрати і змусити працювати на відбудову Україну після руйнацій, яких завдала Росія, – підкреслив Волкер.

Окрім цього в інтерв’ю Волкер пояснив свій нещодавній “прогноз” щодо завершення війни в Україні та розповів, що потрібно, щоб наблизити перемогу та повернути Україні свої території, включно з Кримом.