Вічна вдячність захисникам неба! Зеленський привітав з Днем Повітряних сил ЗСУ

Серпень, 07 в 9:23

Президент України Володимир Зеленський до Дня Повітряних сил ЗСУ опублікував у соцмережі хвилинний відеоролик, в якому подякував усім захисникам неба.

– Слава Повітряним силам Збройних сил України! Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави. Вічна вдячність усім захисникам неба, які загинули, боронячи Україну! – йдеться у коментарі під відео.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав з Днем Повітряних сил України.

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7 серпня, у День Повітряних сил ЗСУ, Факти ICTV пригадують найгучніші перемоги цього роду військ, якими вони відзначилися від початку повномасштабної війни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ