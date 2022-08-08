Серпень, 08 в 8:29

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та Міністерство соціальної політики України підписали меморандум про взаєморозуміння.

Метою цієї угоди є надання фінансової підтримки незахищеним особам, що постраждали від війни в Україні.

МКЧХ сформує бюджет до 1,9 млрд грн, а ТЧХУ – до 500 млн грн для надання фінансової допомоги переміщеним та соціально незахищеним українцям.

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Як отримати грошову допомогу від Червоного Хреста – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Хто зможе отримати виплати

Допомогу можуть отримати всі внутрішньо переміщені особи, які змушені були залишити свої домівки через повномасштабну війну Росії проти України.

– Виплати здійснюватимуться на підставі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб. Тобто для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Розраховуємо, що виплати отримають майже 1 млн осіб. Перевага надаватиметься ВПО з окупованих територій і зон бойових дій, – повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Допомога від Червоного Хреста буде надаватися українцям додатково до виплат для ВПО.

Як отримати допомогу від Червоного Хреста ВПО

Фінансова допомога в межах програми становитиме 2 500 грн на особу. Виплати здійснюватимуться на підставі даних з інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

Місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики сама визначатиме, кому надавати допомогу, на підставі відомостей із Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб та інформаційної платформи єДопомога.

За словами віцепрезидента українського Червоного Хреста Павла Розенка, виплати здійснюватимуться через портал Дія.

– Безумовно, реєстрація ВПО необхідна, але без додаткових довідок. Оскільки сьогодні усі реєстрації – цифрові, і вже є база даних ВПО, тому, я так розумію, уряд готовий без будь-яких бюрократичних перешкод через портал Дія відразу надавати допомогу від Міжнародного комітету ЧХ, – зазначив Розенко.

Він додав, що виплата спочатку буде разова, але буде можливість продовжити цю допомогу залежно від категорії громадян.

Пріоритетними будуть такі категорії:

особи з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

сім’ї, які мають на утриманні та вихованні дитину-сироту;

родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Додаткова допомога

Найуразливіші категорії ВПО, які зареєструвалися у Києві після 24 лютого, мають можливість отримати сертифікат на покупки в мережі магазинів Сільпо.

Сертифікат надається на суму 500 грн.

Отримати ваучери, якими можна розрахуватися в мережі супермаркетів на всій території України, можуть ВПО, зареєстровані в м. Києві, проте лише з категорій:

особи з інвалідністю І групи;

сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

сім’ї, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років;

сім’ї, які мають на утриманні та вихованні дитину-сироту віком до 16 років.

Для отримання сертифікатів особи мусять мати з собою такі документи:

особи з інвалідністю І групи: паспорт; ідентифікаційний код; довідку про статус переміщеної особи; довідку про призначення групи інвалідності;

паспорт; ідентифікаційний код; довідку про статус переміщеної особи; довідку про призначення групи інвалідності; сім’ї, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років : паспорт; довідку про статус переміщеної особи; ідентифікаційний код; свідоцтво про народження дитини; довідку про призначення групи інвалідності;

: паспорт; довідку про статус переміщеної особи; ідентифікаційний код; свідоцтво про народження дитини; довідку про призначення групи інвалідності; сім’ї, що мають трьох і більше дітей віком до 16 років : паспорт; довідку про статус переміщеної особи; ідентифікаційний код; свідоцтва про народження дітей;

: паспорт; довідку про статус переміщеної особи; ідентифікаційний код; свідоцтва про народження дітей; сім’ї, які мають на утриманні та вихованні дитину-сироту віком до 16 років: паспорт; довідку про статус переміщеної особи; ідентифікаційний код; свідоцтво про народження дитини; розпорядження про опікунство.

Де отримати сертифікат

Київська міська організація Червоного Хреста організувала видавання допомоги на Правому березі столиці (особи, зареєстровані в Шевченківському, Печерському, Подільському, Голосіївському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах) за адресою: вул. Володимирська, 51 Б (Vcentri Hub) поряд з метро Театральна. Отримати сертифікати можна кожної середи та п’ятниці.

На лівому березі — щовівторка за адресою: вул. Миропільська, 19, поряд з метро Чернігівська.

Час видавання: з 10.00 до 16.00 в порядку живої черги.