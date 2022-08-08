Команда Фонду Вадима Столара реалізовує програму емоційного відновлення у Карпатах
Фонд Вадима Столара запустив проєкт Відновись, в рамках якого постраждалі від воєнних дій сім’ї з дітьми мають можливість потрапити на програму емоційного відновлення у Карпатах.
Перші 200 сімей вже знаходяться в горах та проходять емоційну реабілітацію.
Сім’ї, які постраждали від воєнних дій, мають змогу безкоштовно відпочити в Карпатах в рамках проєкту.
Відновись – це про спокій, порятунок на мить у затишній місцині дітей разом з мамою, татом або бабусею, дідусем, про цікаву буденність та лікування духу.
Це можливість поринути у мирне життя, а дітям повернутись у дитинство, забути про проблеми та нарешті знову провести час разом.
– Мета проєкту – допомогти 1000 українським сім’ям відновити емоційне здоров’я. Підтримати родини, які найбільше постраждали від війни та потребують уваги і турботи. І перші 200 сімей вже відновлюються у Карпатських горах, – наголосила волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.
Вона зазначила, що для реалізації проєкту була зібрана команда професіоналів для проведення заходів, зокрема: арт-терапія, уроки малювання та ліпнини, спортивні ігри та секції, басейни та відпочинок на природі серед річок та гір.
– Командою Фонду та профільних спеціалістів була розроблена програма по відновленню емоційного здоров’я дорослих і дітей, що зіткнулися з жахами війни.
Вони отримують повноцінний відпочинок, екскурсії, заспокійливі та пізнавальні уроки і майстер-класи, релакс на узбережжі річки та можливість на кілька днів забути про всі незгоди, з якими стикалися останні місяці, – зазначила волонтерка.
У Фонді Вадима Столара пояснюють, що кожна родина отримає безкоштовне проживання у зручних та комфортних номерах, триразове харчування у ресторані готелю, психологічну підтримку від спеціалістів та волонтерів, а також приємні подарунки.
Взяти участь у програмі відновлення мають можливість сім’ї українців з дітьми до 18 років, які внаслідок війни втратили житло, або одного з батьків.
Усі витрати за трансфер від міста Івано-Франківськ, проживання, харчування, уроки, майстер-класи та інші побутові питання Фонд Вадима Столара закриває самостійно.
– Фонд Вадима Столара від початку зосередився на допомозі нашим захисникам, а також постраждалим від війни. Наші волонтери працюють з вимушеними переселенцями, доставляють гуманітарні вантажі на деокуповані території і до гарячих точок.
Кожного разу, коли ми передаємо допомогу, ми спілкуємося з людьми, відчуваємо їхній біль, бачимо, наскільки їм необхідне моральне відновлення. Саме ці зустрічі стали поштовхом для створення проєкту Відновись, який вже реалізується. Просимо всіх небайдужих долучатися до допомоги постраждалим від воєнних дій українцям! – закликала Наталія Приходько.