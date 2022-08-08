Серпень, 08 в 12:06

Фонд Вадима Столара запустив проєкт Відновись, в рамках якого постраждалі від воєнних дій сім’ї з дітьми мають можливість потрапити на програму емоційного відновлення у Карпатах.

Перші 200 сімей вже знаходяться в горах та проходять емоційну реабілітацію.

Сім’ї, які постраждали від воєнних дій, мають змогу безкоштовно відпочити в Карпатах в рамках проєкту.

Зараз дивляться

Відновись – це про спокій, порятунок на мить у затишній місцині дітей разом з мамою, татом або бабусею, дідусем, про цікаву буденність та лікування духу.

Це можливість поринути у мирне життя, а дітям повернутись у дитинство, забути про проблеми та нарешті знову провести час разом.

– Мета проєкту – допомогти 1000 українським сім’ям відновити емоційне здоров’я. Підтримати родини, які найбільше постраждали від війни та потребують уваги і турботи. І перші 200 сімей вже відновлюються у Карпатських горах, – наголосила волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

Вона зазначила, що для реалізації проєкту була зібрана команда професіоналів для проведення заходів, зокрема: арт-терапія, уроки малювання та ліпнини, спортивні ігри та секції, басейни та відпочинок на природі серед річок та гір.

Команда Фонду Вадима Столара реалізовує програму емоційного відновлення у Карпатах / 3 фотографии

– Командою Фонду та профільних спеціалістів була розроблена програма по відновленню емоційного здоров’я дорослих і дітей, що зіткнулися з жахами війни. Вони отримують повноцінний відпочинок, екскурсії, заспокійливі та пізнавальні уроки і майстер-класи, релакс на узбережжі річки та можливість на кілька днів забути про всі незгоди, з якими стикалися останні місяці, – зазначила волонтерка.

У Фонді Вадима Столара пояснюють, що кожна родина отримає безкоштовне проживання у зручних та комфортних номерах, триразове харчування у ресторані готелю, психологічну підтримку від спеціалістів та волонтерів, а також приємні подарунки.

Взяти участь у програмі відновлення мають можливість сім’ї українців з дітьми до 18 років, які внаслідок війни втратили житло, або одного з батьків.

Усі витрати за трансфер від міста Івано-Франківськ, проживання, харчування, уроки, майстер-класи та інші побутові питання Фонд Вадима Столара закриває самостійно.