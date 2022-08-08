Серпень, 08 в 16:55

На Волині правоохоронці затримали російського агента, який планував вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Завербований агент російських спецслужб приїхав до України для організації вбивства низки політичних та публічних осіб нашої держави.

Зараз дивляться

За інформацією слідства, затриманий – мешканець Луганської області, який з 2014 року підтримував збройну агресію Росії проти України та служив у так званій народній міліції “ЛНР”.

Після повномасштабного воєнного вторгнення Росії його завербувало ГУ Генштабу ЗС РФ.

У травні 2022 року чоловік отримав від російських кураторів завдання вбити командира одного з українських підрозділів. Для реалізації вбивства собі у поплічники взяв киянина. Останній мав стежити за об’єктом та вбити його з вогнепальної зброї.

Згодом організатор отримав замовлення вбивств міністра оборони Олексія Резнікова, керівника ГУР МО Кирила Буданова та інших публічних осіб у Києві та в інших містах України.

У списку на ліквідацію були також: один із керівників Національного корпусу – в минулому командир розвідроти полку Азов і радник одного з міністрів.

Читайте СБУ оголосила про підозри колаборантам на Херсонщині

За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли від 100 тисяч доларів.

Співробітники Управлінням контррозвідки СБУ та Нацполіції на території Волинської області затримали організатора і виконавця.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів. Попередня правова кваліфікація: державна зрада та готування до вчинення умисного вбивства на замовлення (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Раніше повідомлялося, що в Україні ліквідували діяльність російської агентури, яка коригувала ракетні удари ворога по Донецькій залізниці.

Фото: Офіс Генпрокурора