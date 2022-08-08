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Факти / Україна / Суспільство

Найкращі педагогічні університети України: куди вступати у 2022 році

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Найкращі педагогічні університети України: куди вступати у 2022 році
Фото: Depositphotos

Освіта.ua оприлюднила щорічний Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти.

Консолідований рейтинг університетів 2022 року охоплює результати 250 закладів вищої освіти, а також містить 10 тематичних підрейтингів.

Які найкращі педагогічні вузи 2022 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як складається консолідований рейтинг

Для складання щорічного рейтингу вишів використовують відомі університетські рейтинги України – Топ-200 Україна, Scopus та Бал ЗНО на контракт, кожен з яких використовує важливі критерії оцінювання.

Наприклад, результати рейтингу Scopus базуються на показниках їхньої бази даних, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікує заклад освіти.

Рейтинг Бал ЗНО на контракт фактично визначає лідерів серед закладів освіти, у яких вступники виявили бажання здобувати вищу освіту за власні кошти.

Під час формування рейтингової таблиці 2022 року було також враховано тенденції розвитку української освіти, що зазнали змін через пандемію COVID-2019 і повномасштабне воєнне вторгнення РФ.

Найкращі педагогічні вузи України 2022 року – рейтинг

  1. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  2. Криворізький державний педагогічний університет
  3. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  4. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  5. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
  6. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
  7. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  8. Бердянський державний педагогічний університет
  9. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
  10. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

За посиланнями можна детальніше ознайомитись з кожним університетом, зокрема:

  • переглянути статистику вузу;
  • дізнатися складові конкурсного бала;
  • детальніше ознайомитися з кожною спеціальністю;
  • перевірити, що саме вимагають для вступу на певну спеціальність.
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