Серпень, 08 в 14:05

Освіта.ua оприлюднила щорічний Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти.

Консолідований рейтинг університетів 2022 року охоплює результати 250 закладів вищої освіти, а також містить 10 тематичних підрейтингів.

Які найкращі педагогічні вузи 2022 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як складається консолідований рейтинг

Для складання щорічного рейтингу вишів використовують відомі університетські рейтинги України – Топ-200 Україна, Scopus та Бал ЗНО на контракт, кожен з яких використовує важливі критерії оцінювання.

Наприклад, результати рейтингу Scopus базуються на показниках їхньої бази даних, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікує заклад освіти.

Рейтинг Бал ЗНО на контракт фактично визначає лідерів серед закладів освіти, у яких вступники виявили бажання здобувати вищу освіту за власні кошти.

Під час формування рейтингової таблиці 2022 року було також враховано тенденції розвитку української освіти, що зазнали змін через пандемію COVID-2019 і повномасштабне воєнне вторгнення РФ.

Найкращі педагогічні вузи України 2022 року – рейтинг

За посиланнями можна детальніше ознайомитись з кожним університетом, зокрема: