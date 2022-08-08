Найкращі педагогічні університети України: куди вступати у 2022 році
Освіта.ua оприлюднила щорічний Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти.
Консолідований рейтинг університетів 2022 року охоплює результати 250 закладів вищої освіти, а також містить 10 тематичних підрейтингів.
Які найкращі педагогічні вузи 2022 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як складається консолідований рейтинг
Для складання щорічного рейтингу вишів використовують відомі університетські рейтинги України – Топ-200 Україна, Scopus та Бал ЗНО на контракт, кожен з яких використовує важливі критерії оцінювання.
Наприклад, результати рейтингу Scopus базуються на показниках їхньої бази даних, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікує заклад освіти.
Рейтинг Бал ЗНО на контракт фактично визначає лідерів серед закладів освіти, у яких вступники виявили бажання здобувати вищу освіту за власні кошти.
Під час формування рейтингової таблиці 2022 року було також враховано тенденції розвитку української освіти, що зазнали змін через пандемію COVID-2019 і повномасштабне воєнне вторгнення РФ.
Найкращі педагогічні вузи України 2022 року – рейтинг
- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
- Криворізький державний педагогічний університет
- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
- Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
- Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
- Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
- Бердянський державний педагогічний університет
- Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
- Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
За посиланнями можна детальніше ознайомитись з кожним університетом, зокрема:
- переглянути статистику вузу;
- дізнатися складові конкурсного бала;
- детальніше ознайомитися з кожною спеціальністю;
- перевірити, що саме вимагають для вступу на певну спеціальність.