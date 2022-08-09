Серпень, 09 в 13:03

Сполучені Штати Америки виділять Україні додаткову допомогу у сфері безпеки на загальну суму в розмірі $1 млрд.

До нового пакету допомогу увійдуть додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 75 тис. снарядів калібром 155-мм, протипіхотні боєприпаси Claymore та ще багато іншого.

Що відомо про протипіхотні боєприпаси Claymore та які їх характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

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Протипіхотна міна Claymore: історія

М18А1 Claymore – американська протипіхотна осколкова міна спрямованої дії. Назву отримала на честь шотландського дворучного меча.

Розроблено американським конструктором Норманом Маклеодом на початку 1950-х років. Claymore була прийнята на озброєння армії і Корпусу морської піхоти США.

Спочатку вона застосовувалася для охорони опорних пунктів і постів американських підрозділів у В’єтнамі.

Тоді міни встановлювали на підходах до опорного пункту та підривали при загрозі наближення ворога.

Саме це забезпечувало надійний захист ключових об’єктів, особливо вночі.

Одночасно, міни Claymore були безпечні для своїх солдатів, що підходили до опорного пункту, оскільки підрив здійснювався дистанційно.

Ці міни виявились доволі ефективними і значно знизили активність противника.

На базі М18А1 Claymore було створено багато модифікацій у інших країнах світу, наприклад радянська МОН-50, кубинська PMFH, китайська Тип 66, ізраїльська No.6 тощо.

Як побудована міна Claymore

Вона має форму вигнутого паралелепіпеда. Її корпус виготовлений з зеленого пластика.

Встановлюється опуклою стороною в бік ворога. Всередині пристрою заряд C4 та близько 700 готових забійних елементів у вигляді сталевих роликів і кульок діаметром по 5,5 мм.

При вибуху міни утворюється пучок забійних елементів, що летять на відстань до 50 м. Висота — не більше 4 м. При цьому ці елементи зберігають свою забійну силу на відстані до 100 м.

Claymore відноситься до дистанційно керованих протипіхотних мін, що дозволяє використовувати його, не порушуючи Оттавського договору про заборону протипіхотних мін.

Технічні характеристики

Вага – 1,6 кг.

Довжина – 216 мм.

Ширина – 38 мм.

Висота – 124 мм.

Дульна швидкість – 1200 м/с.

Дальність вогню: