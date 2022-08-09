Серпень, 09 в 17:59

У Верховній Раді України наразі зареєстровано три законопроєкти, які розширюють категорії чоловіків, яким хочуть дозволити виїзд за кордон.

Хоч ці законопроєкти мають мало шансів на те, щоб стати законами, проте уже зараз деякі категорії чоловіків за певних умов можуть перетнути кордон.

Кому з чоловіків можуть дозволити виїжджати за кордон – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Законопроєкти

Зараз у Раді зареєстровано три законопроєкти, які пропонують змінити загальну мобілізацію та правила перетину кордону.

Нардепи пропонують дещо змінити Закони України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України. До того ж запропоновані зміни кардинально різні.

22 червня нардеп від партії Слуга народу Михайло Лаба разом зі своїми однопартійцями Олександром Кузнєцовим та Анатолієм Остапенком зареєстрували законопроєкт №7484, в якому пропонують чітко прописати заборону чоловікам від 18 до 60 років перетинати кордон під час дії воєнного стану.

Також вони пропонують заборонити виїжджати нардепам та представникам силових структур (працівникам установ, підприємств, організацій Міноборони, ЗСУ, Держслужби спецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції тощо).

У експертному висновку зазначається, що Кабінет міністрів навпаки постійно розширює категорії осіб, яким дозволяється перетин кордону під час воєнного стану, тому така пропозиція не є цілком коректною.

А 30 червня був зареєстрований альтернативний проєкт Георгія Мазурашу, який пропонує суттєво розширити коло чоловіків, які не підлягають призову.

За запропонованим проєктом не можуть бути призвані до війська:

жінки та чоловіки, які мають двох дітей до 14 років;

жінки та чоловіки, що мають одну дитину до 14 років за умови вагітності жінки;

жінки та чоловіки, що мають одну дитину віком до трьох років.

Крім того, нардеп пропонує звільняти від мобілізації військовозобов’язаних, що працюють на повну ставку на підприємствах оборонного, агропромислового комплексу, або які є фізичними особами-підприємцями і не мають податкових заборгованостей.

Мазурашу запропонував широкий список чоловіків, які, за його проєктом, зможуть перетинати кордон.

Ну і третій законопроєкт, який зареєстрував нардеп від партії Батьківщина Олексій Кучеренко, майже тотожний першому Михайла Лаби.

Кучеренко пропонує заборонити виїзд з України чоловікам з 18 до 60 років, які не були виключені з військового обліку.

Тобто, якщо чоловік на обліку не стоїть, він має право покинути країну.

Згідно з діючим законодавством, вибути з військового обліку у військкоматах дозволяється, якщо особи:

вже призвані чи прийняті на військову службу;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

досягли граничного віку перебування в запасі;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності.

Також Кучеренко пропонує надати дозвіл на виїзд за кордон військовозобов’язаним, заброньованим на період мобілізації та на час дії воєнного стану за органами державної влади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами.

Яким чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон

Якщо три законопроєкти приймуть, виїхати за межі України зможуть чоловіки:

які мають діючі робочі (або спортивні) контракти в інших країнах;

мають або мали раніше робочі візи в інші країни;

мають нерухомість, бізнес (у якості власників, співвласників) або посвідку на постійне проживання;

члени сім’ї яких перебувають на законних підставах в інших країнах;

моряки (капітан, інші особи командного складу, особи суднової команди), що мають діючі Свідоцтва фахівця;

студенти, які вступили до навчальних закладів у інші країни;

учасники міжнародних змагань, які проводяться визнаними в Україні міжнародними федераціями або державними структурами чи юридичними особами інших країн;

для участі у навчально-тренувальних зборах, продовження тренувального процесу команд і окремих учнів, у відрядженні/уповноважені зареєстрованими відповідно до чинного законодавства благодійними або волонтерськими організаціями, або цивільно-військовими адміністраціями для поїздки в інші країни за гуманітарним вантажем або за транспортним засобом для передачі військовим підрозділам;

військовозобов’язані та заброньовані на період мобілізації

заброньовані підприємствами

За чинним законодавством, виїжджати за кордон можуть:

особи, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

особи, які мають висновок військово-лікарняної комісії про непридатність;

у кого на утриманні перебувають троє або більше дітей віком до 18 років;

хто самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років;

особи, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка має інвалідність І чи ІІ груп, до досягнення нею 2-3 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, які зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують, якщо відсутні інші особи, що можуть виконувати ці функції догляду;

чоловіки, які постійно проживають, працюють, мають договірні зобов’язання за кордоном;

чоловіки, які заброньовані за підприємствами, установами, організаціями;

чоловіки, що є непридатними або обмежено придатними до військової служби.

Кабмін розглянув питання про виїзд українських чоловіків за кордон на обмежений строк і дозволив певним військовозобов’язаним залишати Україну.

20 травня було оприлюднено перелік таких чоловіків: