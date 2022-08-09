Серпень, 09 в 12:46

Завдяки співпраці Міністерства соціальної політики та неурядової організації ACTED 10 тис. українців із тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати.

Про це повідомили у пресслужбі українського відомства.

— Міністерство соціальної політики України уклало Меморандум про взаєморозуміння з Відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації ACTED для надання грошової допомоги українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях або населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій, та які подали заявку на її отримання через платформу єДопомога, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до положень меморандуму, додатковою підтримкою до державних програм буде охоплено 10 тис. осіб сере найбільш вразливих груп із тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

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У Мінсоцполітики додали, що розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу/місяць одночасною виплатою на три місяці.

На початковому етапі у програмі візьмуть участь мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.