Серпень, 09 в 19:44

Український Крим – це перлина Чорного моря та національний парк з унікальною природою для світу, а не військова база терористів. Опір Збройних сил України лише починається, заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Демілітаризація Російської Федерації — невіддільна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається, – наголосив Подоляк.

У Міноборони України відреагували на серію потужних вибухів у тимчасово окупованому Криму. У МО пожартували, що не можуть встановити причину пожежі, однак вкотре нагадують про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

До того ж ворог може використати факт масштабної пожежі на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці для інформаційної війни проти України.