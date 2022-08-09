Як отримати пенсію на тимчасово окупованих територіях: пояснення Мінсоцполітики

Серпень, 09 в 12:07

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко пояснив, як вирішується питання виплат пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях, які раніше отримували кошти через Укрпошту.

– Там, де люди отримували кошти через банківську систему, особливих проблем немає. Щодо Укрпошти ситуція досить нерівномірна. І якщо ми говоримо про зону бойових дій, то там зберігається у багатьох випадках спроможність Укрпошти або органів місцевого самоврядування організувати цей процес, звісно, з урахуванням фактора безпеки, – заявив він в ефірі Суспільне Новини.

Водночас він констатував, що у випадку з тимчасово окупованими територіями переміщення готівки через лінію розмежування неможливе.

– Тому в окремих локаціях зберігається ситуація, коли продовжується обіг готівкової гривні, яка була на тих територіях. Зокрема, Укрпошта забезпечує приймання платежів і одразу видає ці гроші як пенсії. Проте на Херсонщині, де окупанти унеможливили процес соцільних виплат, Укрпошта не має можливості виплачувати пенсії, – наголосив Музиченко.

За його словами, щоб вирішити цю проблему, створена умова, коли “ці кошти ходять за людиною, якщо вона перемістилася на підконтрольну територію” – коли пенсіонер може через загальнонаціональний колцентр перевести виплати на місцем фактичного проживання.

Зараз дивляться

Заступник очільника Мінсоцполітики також повідомив, що пенсіонери на окупованих територіях можуть скористатися інтернет-банкінгом або дистанційною формою відкриття рахунків, не перетинаючи лінію розмежування. Тобто відкрити рахунок у банку і повідомити про це через електронний кабінет Пенсійного фонду.

– Зважаючи на те, що пенсіонерам важко опанувати цифрові сервіси, зараз ми намагаємося з органами місцевої влади, які ще працюють на тимчасово окупованих територіях, організувати надання консультативної підтримки таких громадян. Перші результати вже є. Це десятки тисяч випадків, коли люди переводять таким чином такі виплати, – підсумував чиновник.