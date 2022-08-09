Серпень, 09 в 11:35

З початком повномасштабної війни велика кількість українців виїхали до Польщі. Хтось вже почав повертатися додому, а хтось – поїхав у інші країни ЄС.

Проте мало хто знає, що про свій виїзд з території Польщі потрібно обов’язково повідомляти польській ZUS.

Як повідомити ZUS у Польщі про свій виїзд з країни – читайте в нашому матеріалі.

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Що таке ZUS

ZUS (Управління соціального страхування) – це польська державна організація, відповідальна за питання соціального страхування, яка діє з 1934 року.

ZUS контролюється Міністерством праці та соціальної політики Польщі та виконує такі завдання:

встановлення права на виплати соціального страхування;

виплата допомоги по соціальному страхуванню;

оцінка та збір внесків на соціальне та медичне страхування, а також внесків до Фонду праці та Фонду гарантованих виплат працівникам.

Загалом, ZUS відповідає за пенсійне та медичне страхування, а також займається збором, обігом та виплатою грошової допомоги та відповідає за ці виплати:

пенсій для польських пенсіонерів;

пенсій по інвалідності;

посібників для тих, хто втратив батька;

допомоги по вагітності тощо.

До речі, обов’язок сплачувати внески ZUS поширюється також на іноземців працевлаштованих в Польщі, проте все залежить від виду договору, який іноземний працівник підписав зі своїм роботодавцем.

Кому потрібно повідомляти у ZUS про свій виїзд

З початком російського вторгнення та великим напливом біженців у Польщі, ZUS почали виплачувати грошову допомогу українцям, які мають дітей.

Грошова допомога виплачувалась в рамках проектів 500+ або Сімейний капітал опікунчий (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy).

Ці виплати надаються лише українцям з дітьми, які перебувають на території Польщі. Крім того, якщо покинути Польщу більше ніж на 30 днів, то права на виплати втрачаються.

Якщо ж українська родина, вже почала отримувати грошову допомогу від ZUS або подала заявку на отримання виплат, але вирішила виїхати з країни, про це обов’язково потрібно повідомити ZUS.

Отож, повідомляти про свій від’їзд з Польщі повинні лише ті громадяни, які, або отримують допомогу, або подали заявку на виплати до органу ZUS.

Усім іншим повідомляти про бажання поїхати з країни не потрібно.

Як повідомити ZUS про свій від’їзд з Польщі

Зробити це можна двома способами:

онлайн за допомогою порталу PUE ZUS;

особисто, відвідавши відділення ZUS за місцем проживання та подавши письмову заяву.

За допомогою порталу PUE ZUS

Увійдіть на портал PUE ZUS Авторизуйтесь – вам потрібно увійти до свого облікового запису. Знайдіть пункт Загальне (Ogólny). Далі оберіть Застрахована особа (Ubezpieczony) або Одержувач допомоги (Świadczeniobiorca). Тепер у бічному меню Dokumenty i wiadomości (Документи та повідомлення) знайдіть пункт Dokumenty robocze (Робочі документи). Знайдіть кнопку Utwórz nowy (Створити новий). Перед вами з’явиться перелік нових документів, оберіть Pismo ogólne POG (Загальний лист POG). Далі натисніть Utwórz dokument (Створити документ). На екрані з’явиться інформаційне повідомлення – натисніть ОК. Якщо на своїй сторінці ви маєте лише вкладку Загальне (Ogólny), аби оформити заяву натисніть Inna – Moje dane z profilu PUE (Інше — Мої дані з профілю PUE). Перед вами з’явиться бланк заяви POG. Інформація про вас автоматично підтягнеться бази даних профілю PUE. На першій сторінці оберіть тип листа Rodzaj pisma – INFORMACJA (Інформування). Тепер потрібно вводити дані вручну. Вкажіть тему листа Tytuł pisma, наприклад, Інформування про виїзд із Польщі. На наступній сторінці опишіть свою справу (Opis sprawy) та вкажіть тип допомоги, яку ви отримуєте або на яку подали заяву. Повідомте про виїзд із Польщі та вкажіть дату виїзду, наприклад: Я заявляю, що я є громадянином України, отримую допомогу 500+/Сімейний капітал або подав заяву про її/їх надання та хочу повідомити про виїзд із Польщі з … (дата). Натисніть на кнопку Sprawdź (Перевірити). Система сама підкаже, чи ви заповнили всі необхідні поля. Якщо все правильно заповнено — збережіть заяву. Потім закрийте бланк. Надішліть (Wyślij) заяву та вкажіть спосіб отримання відповіді. Останній крок – підписання заяви довіреним профілем або за допомогою профілю PUE.

Ваша заявка автоматично надійде до центру ZUS.

Якщо ви хочете особисто написати заяву про виїзд, вам потрібно завітати до відділення ZUS за місцем проживання та подати письмову заяву.

Працівники ZUS усе детально розкажуть та допоможуть під час заповнення.