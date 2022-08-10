У Києві батьки школярів зможуть обирати форму навчання – КМДА

Серпень, 10 в 15:06

У школах Києва не нав’язуватимуть ту чи іншу форму навчання дітей – батьки обиратимуть самі, запевнила директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян після інспекці закладів освіти в рамках підготовки до нового навчального року.

– У жодному разі примушення до тої чи іншої форми навчання в столиці не буде, батьки обиратимуть самі будь-яку форму навчання: офлайн, онлайн чи індивідуальну. Не буде і єдиного шаблону для всіх шкіл столиці, кожна ухвалюватиме те чи інше рішення, спираючись на множину факторів, – наголосила вона.

За її словами, більшість шкіл зараз у процесі обрання формату навчання, рішення очікується протягом 10 днів.

Фіданян повідомила, що до нового навчального року в умовах воєнного стану готуються 1 252 освітні заклади, і наголосила – навантаження на них не зменшиться, хоча майже 20% столичних школярів перебуває за кордоном.

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Вона пояснила, що частина з них навчатиметься дистанційно, також київські школи приймуть дітей вимушених переселенців.

За даними опитування, проведеного КМДА, майже 70% батьків готові, щоб їхні діти розпочали навчання у школах в очному форматі.