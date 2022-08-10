Факти / Україна / Суспільство Серпень, 10 в 18:12 Захищено: В Ужгороді стартує виставка-продаж картин «Мистецтво перемоги» на підтримку ЗСУ та для фінансування місцевого Музею науки Владислава Ткаченко, Редакторка сайту Фото: Факти ICTV Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Виставка Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!